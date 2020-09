Idosa de lar ilegal em Évora infetada com covid-19 morreu no hospital

JN/Agências Hoje às 13:26 Facebook

Uma utente de um lar ilegal em Évora infetada com covid-19 e que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) morreu esta quarta-feira à noite.

Contactada pela Lusa, fonte do HESE referiu que se trata de uma mulher de 88 anos.

Dos outros três utentes do Lar da Quinta da Sizuda, na periferia de Évora e onde foi detetado um surto de covid-19, que se encontravam internados no hospital, dois ainda permanecem na unidade, já que "um outro utente teve alta clínica para o lar".

"Temos, de momento, apenas dois utentes do lar internados na enfermaria covid, um homem e uma mulher, ambos de 80 anos", disse a mesma fonte.

O primeiro caso de covid-19 detetado neste lar ilegal da cidade foi o de um idoso que foi transportado, há precisamente uma semana, para o HESE, onde fez o teste à doença, que deu positivo.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, tendo sido verificado que todos estavam infetados.

No total, segundo as mais recentes informações divulgadas pela Câmara de Évora, na terça-feira, havia 52 pessoas diretamente atingidas por este surto da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Destas, 40 diziam respeito o lar, ou seja, 31 idosos, que agora passaram a ser 30, e nove funcionários, enquanto as outras 12 são pessoas da comunidade.