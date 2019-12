Incêndio atinge armazém da Embraer em Évora e faz dois feridos

Hoje às 09:54 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira de madrugada, num armazém do complexo industrial da construtora aeronáutica brasileira Embraer situado em Évora, provocando ferimentos ligeiros em dois vigilantes, revelou fonte do Comando Distrito de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Évora indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 1.22 horas, atingiu o espaço de armazenagem de equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, tendo as chamas sido extintas às 02:38.

Segundo a mesma fonte, dois homens de 35 e 36 anos, da equipa de vigilância, sofreram ferimentos ligeiros, por inalação de fumos, tendo um deles sido transportado, por precaução, para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, a PSP e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).