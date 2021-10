Iniciativa solidária dos Vinhos do Alentejo vai ensinar a provar vinho como um profissional

Hoje às 16:19 Facebook

A Rota dos Vinhos do Alentejo - localizada na Rua 5 de Outubro, nº 88, Évora - volta a abrir portas, no sábado, 13 de novembro, entre as 9 horas e 30 e as 17 horas, a todos os apaixonados pelo mundo vitivinícola para um Curso de Iniciação à Prova de Vinhos. A iniciativa solidária vai apoiar o Agrupamento 890 dos Escuteiros de Évora.

O curso conta com a orientação do coordenador da câmara de provadores da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Luís Pedro Amorim, e pretende dotar os participantes dos conceitos básicos para apreciarem adequadamente vinho.

O curso organizado pela CVRA foi desenhado para fornecer aos participantes conhecimentos preliminares sobre a análise sensorial de vinhos, explorando desde a fisiologia dos sentidos, aromas e gostos elementares, à harmonização entre vinho e as mais variadas opções gastronómicas.

