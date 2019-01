Atropelamento fez um morto em Évora

Ontem às 23:31 Facebook

Um homem de 62 anos morreu, esta quarta-feira, vítima de atropelamento por um veículo ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 114-4, perto de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o óbito foi declarado no local, tendo o corpo da vítima sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Évora.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente ocorrido na EN 114-4, entre Évora e Arraiolos, foi dado às 20.47 horas, tendo sido mobilizados operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Évora e de Arraiolos e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, além da GNR.