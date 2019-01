Três feridos em colisão junto a Reguengos que cortou a EN18

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:13, atualizado às 13:05 Facebook

Um veículo ligeiro de mercadorias e outro de passageiros colidiram, esta segunda-feira, na EN18, junto à saída para Reguengos de Monsaraz. Da colisão resultaram três feridos, um em estado grave.

No ligeiro de mercadorias seguia uma mulher, com cerca de 30 anos, que ficou ferida com gravidade.

Os dois ocupantes que seguiam no ligeiro de passageiros são um homem e uma mulher e sofreram ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu ao Km 278,2, antes do cruzamento de São Manços, e o trânsito nesta zona da EN18 esteve cortado até às 12.20 horas.

Nas operações participaram 17 operacionais dos Bombeiros de Évora, GNR e VMER, com oito veículos.