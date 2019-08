Ana Luísa Delgado Hoje às 01:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um ligieiro de passageiros e um motociclo, no IP2, ao quilómetro 282, entre São Manços e São Vicente do Pigeiro, provocou dois feridos graves e dois ligeiros, que foram encaminhados para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.

O alerta foi dado às 21.05 de sexta-feira e no local estiveram sete veículos e 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Évora, INEM e Guarda Nacional Republicana.

O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos.