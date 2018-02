Colisão com trator provoca um morto e um ferido grave em Évora

Teixeira Correia Hoje às 17:26 Facebook

Um morto, um ferido grave e três ligeiros, foi o trágico resultado de uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um trator agrícola, que ocorreu num caminho rural perto de São Manços.

A vítima mortal é o condutor do ligeiro de passageiros, com 35 anos de idade, e o ferido grave é também um ocupante da mesma viatura.

O acidente ocorreu cerca das 14.54 horas, numa estrada estreita e que se encontrava muito molhada devido à chuva, que faz a ligação entre São Manços e Torre de Coelheiros, no concelho de Évora. Por motivos ainda não apurados, o automóvel colidiu com o trator que na frente tinha uma forquilha destinada a carregar fardos, que embateu no ligeiro, na zona do motor.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Évora e o corpo da vítima mortal para o Gabinete Médico Legal daquela cidade alentejana.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 16 operacionais dos Bombeiros, VMER e GNR de Évora, apoiados por sete viaturas.