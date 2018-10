Condutores morrem em colisão entre pesado e ligeiro perto de Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 07:46, atualizado às 09:25 Facebook

Twitter

Duas pessoas morreram esta madrugada na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro no Itinerário Principal (IP) 2, perto de Évora, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Às 8.30 horas a estrada estava ainda cortada nos dois sentidos, estando a proceder-se à limpeza da via. O acidente que aconteceu às 4.53 horas, na União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, no concelho e distrito de Évora.

O veículo ligeiro já foi removido mas o pesado continua na via.

Fonte do CDOS de Évora disse que o acidente, ocorrido ao quilómetro 263,5 do IP2, no sentido Évora-Reguengos de Monsaraz, causou a morte aos condutores do pesado e do veículo ligeiro, de 35 e 45 anos, e únicos ocupantes das duas viaturas.

Segundo apurou o JN, à hora do acidente a visibilidade era reduzida e o piso estava molhado.

No local estavam, às 8.30 horas, 36 operacionais (entre bombeiros de Évora, PSP, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e elementos da Infraestruturas de Portugal), apoiados por 16 veículos.