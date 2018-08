Dois mortos num despiste seguido de incêndio em Mora

Hoje às 17:40, atualizado às 19:22 Facebook

Duas pessoas morreram carbonizadas, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão, que envolveu dois automóveis ligeiros de passageiros, na Estrada Nacional 251, pouco depois de Pavia, no concelho de Mora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse ao JN que do acidente terão ainda resultado mais um ferido grave e três ligeiros.

O ferido grave foi transportado por um meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar em Lisboa e os três feridos ligeiros encaminhados para o hospital de Évora.

Fonte da GNR disse à Lusa que as duas vítimas mortais são do sexo masculino, desconhecendo-se as idades, uma vez que "os corpos encontram-se carbonizados". Segundo a mesma fonte, as vítimas mortais seguiam numa das viaturas ligeiras envolvidas nesta colisão.

Segundo foi possível apurar, o acidente terá tido início numa ultrapassagem mal calculada. Na sequência da colisão, houve um pequeno incêndio na zona lateral da estrada, que já se encontra dominado.

Para o local foram mobilizados 39 bombeiros auxiliados por 16 viaturas, um meio aéreo do INEM e militares da GNR.