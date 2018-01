Escola secundária de Évora sem aulas por falta de condições

Teixeira Correia Hoje às 11:47 Facebook

Seiscentos alunos da Escola Secundária André de Gouveia (ESAG), em Évora, não têm esta quarta-feira atividades curriculares, depois de os pais se terem concentrado à porta do estabelecimento em protesto pela falta de condições do mesmo.

Falta de pessoal auxiliares, cozinha encerrada, refeições confecionadas fora da escola que chegam em recipientes plásticos e sem qualidade, salas de aulas sem aquecimento, pavilhão gimnodesportivo onde chove. São algumas das queixas feitas pelos pais dos alunos do 11.º e 12.º ano e ensino profissional.

Em declarações ao JN, Dulce Santos, presidente da associação de Pais, referiu que "a escola está em rotura de funcionamento. Salas frias, chãos que levantam, roturas no teto e um gimnodesportivo onde chove", acrescentando que a Direção da ESAG "informou que a escola está hoje encerrada, e o Gabinete de crise vai reunir e definir quando volta a haver aulas", concluiu.

A vice-presidente do Agrupamento de Escolas, Lurdes Brito, alinhou pelo mesmo diapasão dos pais. "Chegámos ao limite. Corroboro as queixas da associação de Pais", acrescentando que técnicos da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares "estiveram na sexta-feira a verificar as condições da escola", justificando que a Diretora-Geral telefonou a confirmar a existência de uma reunião "para ultrapassar as dificuldades".

Lurdes Brito foi mais longe ao afirmar que o "elástico esticou ao máximo". "Temos 12 auxiliares quando devíamos ter 23. As baixas levaram à rotura", concretizou.

Os pais estão dispostos a recusa de os seus filhos comparecerem nos próximos dias, até terem a garantia de que as situações que levaram ao protesto sejam resolvidas.

Em junho de 2008, o então Primeiro-ministro, José Sócrates, visitou a Escola André de Gouveia, onde assistiu ao que considerou como "a aula do futuro", que foi ministrada com o recurso a novos equipamentos informáticos disponibilizados pelo Plano Tecnológico da Educação (PTE).

Na altura, Sócrates defendeu que se tratava de um projeto que iria conduzir Portugal a estar "entre os cinco mais avançados na modernização tecnológica", justificando que Portugal estava "num nível muito próximo da excelência", sustentando que o caso da André de Gouveia era "um exemplo".