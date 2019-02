Grua cai em Évora e danifica coreto e viatura estacionada

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:05 Facebook

Uma grua que estava a ser utilizada nas obras de requalificação do Palácio Dom. Manuel em Évora caiu destruindo parte do coreto do Jardim Público da cidade e uma viatura da empresa que está a fazer a obra.

Tudo aconteceu por volta das 9.30 horas quando a grua em causa estava a fazer uma manobra. Não existe qualquer vítima humana.

Ao JN o vereador da cultura, Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana, Eduardo Luciano explicou que não existem danos humanos apenas materiais.

O Palácio de Dom Manuel está a ser requalificado e nele irá ser criado um centro interpretativo da cidade.