Homem de 47 anos morre em acidente com trator agrícola em Évora

Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

Um homem de 47 anos morreu num acidente com um trator agrícola, quando efetuava trabalhos numa propriedade rural, perto de Évora, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 8.08 horas, ocorreu, num caminho rural, perto do Monte do Bussalfão, na freguesia de Nossa Senhora de Machede, concelho de Évora.

A fonte da GNR referiu que a vítima mortal era funcionário da propriedade agrícola e que a ocorrência foi considerada como acidente de trabalho, tendo sido chamada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Évora e a GNR, tendo estado também no local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, num total de seis operacionais, apoiados por três veículos.