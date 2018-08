Homem morre atropelado por comboio em Évora

Hoje às 11:23 Facebook

Twitter

Um homem de 51 anos morreu esta segunda-feira, vítima de atropelamento por um comboio, perto da cidade de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o alerta para o acidente ferroviário foi dado às 9.21 horas e que o óbito foi declarado no local.

O atropelamento, que obrigou ao corte temporário da linha ferroviária, ocorreu na área da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras.

Fonte da CP indicou à Lusa que o comboio Intercidades envolvido no acidente tinha partido de Évora às 9.06 horas com destino à estação do Oriente, em Lisboa. Depois das operações de socorro, o Intercidades retomou a marcha às 9.53 horas.

Para o local foram mobilizadas três viaturas e seis elementos dos bombeiros, PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A PSP está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ferroviário.