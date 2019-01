Idosa atropelada no hospital de Évora ficou ferida com gravidade

Inês Banha Hoje às 22:12 Facebook

Uma mulher de 74 anos ficou ferida com gravidade, esta sexta-feira, após ser atropelada por uma ambulância dentro do recinto do Hospital de Évora.

A idosa foi colhida, cerca das 18 horas, por um veículo dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos quando este fazia marcha-atrás, descreveu ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora. A vítima, que se encontrava no "ângulo morto" do motorista, foi assistida no próprio hospital onde ocorreu o acidente.

A mesma fonte acrescentou que a ambulância se encontrava naquele local para fazer o transporte de um doente urgente.