Sismo de magnitude 2,7 sentido no Alentejo

Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude de 2,7 na escala de Richter foi registado no Alentejo, este domingo à noite, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O terramoto foi registado às 23.12 horas nas estações da Rede Sísmica do Continente, com epicentro localizado a a cerca de 10 quilómetros a Oeste de Évora, informa comunicado publicado no site do IPMA.



De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora. Foi também sentido nos concelhos de Montemor-o-Novo e Portel.