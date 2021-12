Jovem de 23 anos morre em colisão entre Évora e Redondo

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:24, atualizado às 14:47 Facebook

Uma colisão entre um carro e um camião, na Estrada Nacional 254, na Ladeira da Boa Morte, entre Évora e Redondo, provocou um morto.

A vítima mortal é uma jovem de 23 anos, de Viana do Alentejo, que conduzia o automóvel.

Ao que o JN conseguiu apurar, a jovem terá morrido no local, mas o óbito foi só declarado já no Hospital do Espírito Santo de Évora. O corpo foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal, onde será autopsiado na quarta-feira.

O alerta foi dado às 9.30 horas e no local estiveram seis veículos e 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Évora, a Guarda Nacional Republicana e as Infraestruturas de Portugal.