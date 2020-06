Mercado mensal de Évora retoma funcionamento a 9 de junho

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:35 Facebook

O mercado mensal das terças-feiras que se realiza, no Rossio de São Brás, em Évora, irá recomeça dia 9 de junho.

No local existirá informação sobre equipamentos e comportamentos, designadamente a utilização de máscaras, desinfeção das mãos e distanciamento social.

Segundo informações a que o JN teve acesso, a decisão de retomar a realização do mercado mensal surgiu "com a entrada em vigor da terceira fase de desconfinamento devido à pandemia de covid-19, mediante a aplicação da legislação em vigor e as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde no que às atividades económicas diz respeito".

Quem se deslocar ao próximo mercado mensal do Rossio de S. Brás, que terá uma entrada e duas saídas, "deverá respeitar as regras inerentes a esta atividade económica, permanecendo no local o tempo estritamente necessário, respeitar os dois metros de distanciamento, usar máscara e/ou viseira, cumprir a sinalética de fluxo e desinfetar as mãos à entrada e à saída", refere fonte da autarquia.

Devido à pandemia da covid-19, o mercado não se realizou nos meses de abril e maio.