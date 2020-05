Misericórdia de Évora triplica refeições a pessoas carenciadas

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:17 Facebook

A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de Évora (SCME), localizada na Cozinha Centralizada do Recolhimento Ramalho Barahona, está a servir diariamente 103 refeições, enquanto no mês de março servia 35.

Ao todo, segundo a instituição, são 35 agregados familiares e 52 beneficiários apoiados, os quais foram encaminhados para esta resposta pelo Instituto de Segurança Social, pela Unidade de Rede para os Sem-Abrigo, pela Associação Pão e Paz, pela Refood, pela Cruz Vermelha e outras instituições.

"O estado de calamidade pública em que vivemos, fruto da pandemia provocada pela covid-19, fez com que muitas famílias ficassem em situações de grave vulnerabilidade económica fruto da perda parcial e mesmo total de rendimentos", explica o provedor da SCME, Francisco Lopes Figueira.

De acordo com os responsáveis da SCME, esta tem no seu compromisso "o dever de prosseguir as obras de misericórdia, entre as quais, dar de comer a quem tem fome". Neste sentido, procura responder por meio da Cantina Social a muitas pessoas que se encontram privadas deste direito.

A Santa Casa da Misericórdia de Évora entende que ninguém pode ser privado do direito à alimentação condigna e mantém a disponibilidade para continuar a responder a todas as solicitações em que se verifique necessário o fornecimento de alimentação.

A cozinha da Santa Casa da Misericórdia Évora está equipada e tem capacidade para confecionar, sem alterações e sem provocar constrangimentos ao seu funcionamento, mais 200 refeições diárias para a Cantina Social além das que fornece às diversas respostas internas (Estruturas Residenciais para Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário).