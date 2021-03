Monjas voltam a dar vida ao Convento da Cartuxa em Évora

Ana Luisa Delgado Hoje às 20:14 Facebook

Oito religiosas contemplativas esperam continuar trabalho espiritual em Évora.

As oito monjas contemplativas do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará só vão mudar-se para o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli (Convento da Cartuxa), em Évora, no terceiro trimestre deste ano, devido às obras que irão realizar-se naquele local. Mas seis delas já conhecem a futura casa. Este domingo à tarde deslocaram-se pela primeira vez, percorreram os jardins, a igreja, as celas e todos os recantos do edifício. À sua espera estava o arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho. O convento foi ocupado por monges cartuxos até 2019, altura em que os últimos quatro se mudaram para Espanha.

A escolha de Évora para esta comunidade religiosa se instalar está relacionada com a sua missão. "Continuar o trabalho espiritual", disse ao JN a Prioresa Maria Iuxta Crucen. "Temos vários motivos para irmos para um lugar. Uma das razões é a da quase inexistência da igreja católica. Outra é a de continuar uma presença espiritual, como é o caso de Évora, que tem uma herança espiritual muito importante para todo o país, bem como continuar a dar o testemunho da existência de Deus ao mundo", frisou a responsável holandesa.

O Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará foi criado em 1988, um ramo feminino da Família Religiosa do Verbo Encarnado. No caso das freiras, existem as contemplativas, que dedicam o seu tempo à oração, e as apostólicas, que se dedicam as missões junto da comunidade. Atualmente existem 1500 monjas em várias partes do mundo. Em Portugal as monjas contemplativas vão ficar em Évora, num total inicial de oito, podendo chegar às 16, e as três apostólicas estão em Almada. São de várias nacionalidades, desde o Peru à Guiana, passando pelo Brasil e Argentina.

Questionada sobre a primeira impressão do Mosteiro de Santa Maria Scalar Coeli, Maria Crucen explicou que são monjas dos tempos modernos, que acedem à Internet e que, portanto, já tinham dado uma "espreitadela" virtual à futura casa. "Mas é diferente estar aqui. O que mais nos impressionou foi a sua grandiosidade. Para mim, a parte mais importante da visita foi a ida ao cemitério. É muito simples. Há cruzes sem nome, onde estão monges que sofreram a trabalhar, e pela sua entrega a Deus nós podemos estar agora aqui".

Segundo o arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, a empreitada para a adaptação do imóvel encontra-se em fase de concurso. "A deterioração do edifício, a ligação ao saneamento básico e à rede de água fez com que o projeto se alongasse".