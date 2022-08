Motociclista morre após embate com javali em Évora

JN/Agências Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de um embate contra um javali no Caminho Municipal 1095, na freguesia de Nossa Senhora do Machede, em Évora

"O motociclo despistou-se ao embater num javali. Há uma vítima mortal", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O alerta para o acidente, que decorreu no Caminho Municipal 1095 - Monte da Herdade do Bussalfão, freguesia de Nossa Senhora do Machede, concelho de Évora, foi dado às 6.45 horas.

No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de oito veículos.