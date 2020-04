Nasceu primeiro bebé de mãe infetada na região do Alentejo

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:36 Facebook

O bebé nasceu esta terça-feira à noite no Hospital de Évora.

Segundo Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), "quer a mãe quer a bebé encontram-se bem. Foi realizada PCR em tempo real para SARS-coV-2 ao bebé, na altura, cujo resultado deu negativo".

Ao que o JN conseguiu apurar, a grávida é originária do distrito de Beja, tendo sido encaminhada para o HESE, "pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, por esta Unidade entender não reunir as condições necessárias para a realização deste parto".

De acordo com a mesma responsável, "as equipas multidisciplinares do Hospital de Évora estão preparadas para dar resposta aos casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus, acautelando as devidas medidas de segurança para doentes e profissionais. Existem circuitos próprios para grávidas infetadas e não infetadas, considerando-se, como sempre, seguro dar à luz no Hospital do Espírito Santo de Évora".