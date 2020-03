Primeiros dois casos de Covid-19 no Alentejo foram infetados no estrangeiro

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:19 Facebook

As primeiras duas pessoas infetadas com coronavírus no Alentejo têm sintomas ligeiros e estão em casa em recuperação, relevou esta quarta-feira aos jornalistas a delegada de saúde do Alentejo, Filomena Araújo.

"Os dois doentes são nacionais e foram infetados no estrangeiro, onde se encontravam em trabalho, mas residem na região. Estão a cumprir o período de isolamento profilático com acompanhamento e vigilância ativa pelas autoridades de saúde e não representam risco para outros", salientou.

Questionada sobre o sexo, idade e localidade a que pertencem os dois casos, Filomena Araújo não quis fornecer tais informações aos jornalistas e defendeu que os dois casos "têm direito à sua privacidade e não devem ser discriminados".

A responsável explicou que estes dois casos "não consubstanciam risco para os outros cidadãos, na medida em que são situações muito específicas, identificadas de imediato e que todas as pessoas com quem contactaram foram identificadas", mas admitiu "o surgimento de novos infetados na região".

Relativamente ao aparecimento de novos casos, Filomena Araújo, lembrou que "temos de nos organizar para aquilo que pode vir. Temos um terço do país, uma região muito extensa, com poucos profissionais".

"Temos estado desde janeiro no trabalho árduo. Todos os casos suspeitos foram são devidamente avaliados, devidamente equacionados, analisados e feita uma investigação epidemiológica e conforme o resultado, se der positivo se for um caso grave fica hospitalizado se for um caso leve vai para domicílio. Há muitos suspeitos. Temos muitos casos em que se estão a gastar testes que não há".

Durante a conferência de imprensa, o diretor regional de Saúde do Alentejo, José Robalo foi questionado sobre a queixa de falta de máscaras e outro equipamento por parte de alguns médicos.

"Temos máscaras suficientes que vêm de Lisboa do Infarmed temos equipamento também, Numa altura de grande procura é sempre difícil conseguir arranjar o material todo ou o material necessário que gostaríamos de ter, no entanto temos material que chegue para as nossas intervenções", frisou.

Sobre a capacidade dos hospitais do Alentejo, relativamente ao Covid-19, José Robalo explicou que "todos os hospitais do Alentejo recebem os casos da sua área de influência e com capacidade. Todos esses hospitais têm um espaço utilizado exclusivamente para os casos de Covid-19".