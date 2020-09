PSP garante segurança durante manifestação do Chega e "concentração pela liberdade" em Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Évora tem planeado o policiamento para o dia 18, na Praça do Giraldo, local onde se realizará uma "concentração pela liberdade", organizada por um grupo de cidadão e uma manifestação do partido Chega.

Segundo o Comandante Distrital da PSP de Évora, superintendente António Moreira da Rocha, "o policiamento a implementar tem como objectivo garantir a segurança dos participantes dos dois eventos, sendo que para o efeito promoverá as medidas adequadas a manter a divisão e distanciamento entre as duas concentrações".

De acordo com a mesma fonte, "a PSP reuniu com os promotores das duas manifestações e os mesmos demonstraram inequivocamente que pretendem manifestar-se pacifica e ordeiramente e que acatarão as medidas impostas pelo policiamento adequado para o efeito".

A "concentração pela liberdade" decorrerá entre as 17 e as 20 horas, onde haverá um microfone onde cada um dos participantes "poderá cantar, dizer poesia. Haverá performances, todo o tipo de atividades culturais, algo que os fascistas não gostam", frisou Bento Antero, uma dos organizadores.

A manifestação do Chega, denominada "contra a hipocrisia do racismo para esconder a corrupção", vai decorrer a partir das 19 horas, com partida nas Portas da Lagoa e chegada à Praça do Giraldo.