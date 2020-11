Surto de covid-19 em colégio de Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:51 Facebook

26 casos de covid-19 foram confirmados num colégio na cidade de Évora. A informação foi revelada ao JN pelo presidente da Câmara Municipal eborense, Carlos Pinto de Sá.

"O primeiro caso surgiu há cinco dias e neste momento está a ser feito o estudo epidemiológico por parte da Autoridade de Saúde Pública. Os doentes são alunos, funcionários e familiares de uma IPSS, que é composta por várias valências", disse o Autarca.

Questionado se o surto já chegou à comunidade, Carlos Pinto de Sá, negou, lembrando, no entanto, que o surto "ainda está em investigação pela Autoridade de Saúde Pública, pelo que os casos ainda podem subir nos próximos dias".

Atualmente o colégio em causa encontra-se encerrado e os alunos e funcionários estão em casa, não existindo nenhum doente internado no Hospital do Espírito Santo.

De acordo com Carlos Pinto de Sá, até ao dia 21 de novembro "existiam 250 casos ativos de covid-19 no concelho de Évora, menos 96 do que no dia anterior, bem como 338 recuperados".