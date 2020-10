Surto em Évora teve início em aula de Zumba

Hoje às 17:32 Facebook

Um surto de covid-19 em Évora com, pelo menos, em 35 pessoas infetadas, teve origem numa aula de zumba num ginásio. De acordo com o responsável do Physical Workout, um participante de uma aula, que aconteceu ao final do dia há cerca de uma semana, estaria infetado sem saber.

Uma vez que nas aulas coletivas "não é normal usar-se máscara", ficaram infetadas quatro pessoas e o professor. A cadeia de contágio atingiu, sobretudo, familiares dos infetados, estando neste momento contabilizados 35.

Segundo Pinto de Sá, presidente da Câmara de Évora, "é possível que apareçam mais casos".

O responsável do ginásio garantiu que foram fornecidos às autoridades de saúde local os contactos de todos os que clientes que estavam sem máscara na aula e que "agora não entram no ginásio". Afirmou ainda que as instalações foram todas desinfetadas e, além de não haver proximidade, as mãos dos frequentadores assim como todas as máquinas "são desinfetadas após cada utilização".

Existe ainda dois surtos detetados anteriormente no concelho, nomeadamente no Comando Territorial de Évora da GNR e num lar ilegal. De acordo com Pinto de Sá, "estão controlados e em resolução".