Testes aos profissionais do Hospital de Évora deram negativo

Os testes para a covid-19 realizados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), depois de uma profissional ter testado positivo, são todos negativos.

Em comunicado, a unidade hospitalar indica que "no âmbito do procedimento interno de rastreio a todos os possíveis contactos da profissional que tinha testado positivo, os resultados de todos os testes realizados são negativos".

Os testes foram feitos depois de uma profissional do serviço de urgência do Hospital do Espírito Santo de Évora, que também exercia atividade assistencial no lar de Reguengos de Monsaraz onde foi detetado um surto de covid-19, ter testado positivo.

"Por razões de precaução e segurança, o HESE decidiu, no dia em que teve conhecimento desse facto, iniciar um procedimento interno de rastreio a todos os possíveis contactos daquela profissional, utentes e profissionais", explicou na altura o HESE.