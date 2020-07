Trabalhadores da Universidade de Évora podem fazer testes serológicos à covid-19

Hoje às 15:13 Facebook

Durante esta semana, a Universidade de Évora vai realizar testes serológicos a trabalhadores docentes e não docentes, bem como a investigadores da instituição, em vários locais centralizados e em distintos horários.

Face à pandemia de covid-19 torna-se fundamental testar em grande escala a população, como forma crítica de combate ao vírus. Existem essencialmente dois tipos de testes utilizados na deteção do vírus, sendo que nos fornecem informações distintas. Por um lado, os testes de base molecular, que detetam a presença do vírus que está na origem da covid-19, o SARS-CoV-2 e, por outro, os testes serológicos, que permitem avaliar a resposta imunitária contra o vírus, ou seja, se uma pessoa possui anticorpos específicos no sangue para o novo coronavírus.

