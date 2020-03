Turistas vindos de França preocupados com o regresso pela fronteira do Caia 

Hoje às 17:18 Facebook

Manuel Pinheiro, português, 67 anos de idade, vive em Tours, a cerca de 350 quilómetros de Bordéus, com a sua mulher francesa, Andréa Rodriguez. Chegaram a Portugal no dia 7 de março, na sua autocaravana, pela fronteira de Vila Real de Santo António-Ayamonte. Esperam conseguir passar a fronteira que liga Caia a Badajoz.

Não receiam o coronavírus já que em França o controlo é muito apertado, dizem ao JN. "Para irmos às compras ou à farmácia temos de preencher um papel. Se não o fizermos somos multados e a multa varia entre os 38 e os 130 euros".

O mesmo sentimento é partilhado pelo casal Arlette e Philippe Boutard, de 64 e 61 anos, e a amiga Cristian Cornuau, de 64 de idade, residentes também eles em Tours e que encontraram o amigo Manuel em Vila Real de Santo António.

Quando deixamos França, o vírus ainda não estava muito ativo. Agora França as autoridades estão muito atentas e controlam o movimento das pessoas. Quem não cumprir as regras é multado", explicaram. "A nossa única preocupação é se vamos ter que esperar muito na fronteira junto a Badajoz", concluíram.

Estes amigos encontraram-se em Vila Real de Santo António, foram até Sagres e depois seguiram para a Comporta. Daí foram até à Arrábida e Sesimbra. Estiveram no Cristo Rei mas não se deslocaram a Lisboa com medo do Coronavírus. A paragem seguinte foi em Alcochete, tendo chegado a Évora ontem, onde permanecerão até quarta-feira.