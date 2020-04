Unidade de Saúde Militar de Évora recebeu os primeiros seis doentes

Ana Luísa Delgado Hoje às 21:25 Facebook

A Unidade de Saúde Militar de Évora já recebeu os primeiros seis doentes transferidos do Hospital do Espírito Santo daquela cidade alentejana. Segundo o Exército, está prevista a transferência de mais pacientes.

Ao que o JN conseguiu apurar, são 15 as camas existentes que se destinam a doentes não Covid-19.

Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, que é o responsável pela coordenação da execução do estado de emergência no Alentejo, "são 15 camas que nos deixam satisfeitos, pois o hospital de Évora passa a ter uma capacidade reforçada".

Também no distrito de Évora, mas no concelho de Vendas Novas, no Regimento de Artilharia n.º 5 está instalado um dos centros de acolhimento das Forças Armadas, com 78 camas.

No total, no Alentejo, os militares já disponibilizaram 839 camas para reforçar a capacidade de resposta à pandemia.