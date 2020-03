Universidade de Évora desenvolve sistema que permite mais 50 mil chamadas por ano no SNS24

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:49 Facebook

Uma equipa de investigadores da Universidade de Évora está a desenvolver, juntamente com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), um sistema designado SNS24 Scout que permitirá diminuir em 5% o tempo das chamadas e um consequente aumento de 50 mil atendimentos na linha.

De acordo com Paulo Quaresma, responsável da investigação, o novo projeto, que deverá entrar em funcionamento no final do ano, "vai permitir que os profissionais que trabalham no SNS24 tomem a melhor decisão e em menos tempo, permitindo assim o melhor desempenho do sistema e o atendimento de mais chamadas", diz ao JN.

"Com este apoio será possível diminuir em 5% o tempo de chamadas o que equivale a um aumento de cerca de 50.000 chamadas telefónicas atendidas durante o ano".

Atualmente os profissionais que trabalham no SNS24 têm cerca de 60 protocolos clínicos possíveis que foram desenvolvidos pelo Direcção-Geral de Saúde. É um processo complexo que implica escolher o protocolo mais adequado O SNS24 Scout é um apoio adicional para a decisão que os profissionais têm de tomar, sem observarem pessoalmente quem os contacta", explica Paulo Quaresma.

Para chegar ao novo sistema os investigadores tiveram acesso, de forma anónima, a cerca de dois milhões de contactos feitos para a Linha SNS24, entre 2017, 2018 e 2019.

Para desenvolvimento do SNS24 Scout a equipa aplicou técnicas de Processamento de Língua Natural (PLN) e de Aprendizagem Automática (ML-Machine Learning), desenvolvidas especificamente para a Língua Portuguesa, bem como metodologias de representação de conhecimento.

"A língua natural é o português, língua essa muito poderosa que permite, a quem contacta com o SNS24 comunicar de forma diferente os sintomas. O sistema tem de ter capacidade de interpretar o que está a ser dito", referiu.

"Com base na análise desse histórico das chamadas telefónicas criou-se um modelo computacional que permite, dada uma nova chamada telefónica, identificar o protocolo clínico mais adequado", concluiu o investigador.

Após a criação do novo modelo, o sistema será implementado no Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento (TAE) do SNS24, com caráter de suporte à decisão, auxiliando o enfermeiro a selecionar, em tempo real, o protocolo clínico mais adequado.