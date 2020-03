Universidade de Évora disponibiliza extrator de ADN para realização de testes à Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Évora (UÉ) colocou à disposição da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo um extrator de ADN, equipamento que é essencial ao Hospital do Espírito Santo de Évora na realização de testes à Covid-19.

Segundo informações a que o JN teve acesso, esta iniciativa resulta do repto que a Reitoria da Universidade de Évora lançou no sentido de envolver a Academia em iniciativas de solidariedade, de natureza diversa, viradas para a comunidade, em geral, e para os seus membros, em particular.

Na opinião de Ana Costa Freitas, reitora da UÉ, "a gestão de uma crise desta natureza requer responsabilidade, articulação e solidariedade. É de Saúde Pública que falamos. É a proteção de todos os cidadãos que temos que garantir. Por isso, disponibilizar todos os meios para apoiar os profissionais de saúde é um dever."

Recentemente foram entregues ao Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) viseiras de proteção produzidas pela Escola de Artes, bem como máscaras FFP2 para proteção respiratória dos profissionais de saúde. O Departamento de Química está a apoiar a produção 10 mil unidades de gel desinfetante, numa iniciativa conjunta com o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT) e as empresas SHARISH GIN e Incopil. O Laboratório HERCULES disponibilizou um dos seus equipamentos, um extrator de ADN.

Anteriormente, a UÉ colocou à disposição da ARS Alentejo, um termociclador PCR, equipamento essencial ao diagnóstico da doença Covid-19,e identificou também um ventilador que poderá ser cedido se necessário, tendo doado, ainda, materiais de proteção tais como luvas, máscaras cirúrgicas e batas, para além de outras medidas conjuntas.

A pensar no bem-estar da comunidade académica, a Universidade de Évora criou uma Linha de Apoio Psicológico, assegurada por uma equipa de psicólogos, destinada a promover a adoção de estratégias para lidar com o isolamento e com o stress causado pela pandemia, com atendimento assegurado através de várias plataformas online, garantindo a segurança de dados, o sigilo e a confidencialidade dos utilizadores.