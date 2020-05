Universidade de Évora em projeto europeu de agricultura sustentável

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:38 Facebook

A Universidade de Évora integra um novo projeto em agroecologia financiado pelo maior programa de investigação e inovação da União Europeia, o programa Horizonte 2020 (H2020).

Segundo a UÉ, "no contexto deste projeto, o Alentejo formará parte de uma rede europeia de áreas experimentais destinadas ao desenvolvimento e implementação de novas aproximações para a integração da biodiversidade na gestão dos agroecossistemas".

Com o nome de "Showcase", o projeto é coordenado em Portugal por José M. Herrera, responsável do Grupo de Investigação em Biodiversidade e Alterações Climáticas no recentemente criado Instituto Mediterrâneo para a Agricultura Ambiente e Desenvolvimento (MED) da Universidade de Évora.

Este "Showcase" tem como principal objetivo "pôr em valor o papel da biodiversidade na sustentabilidade dos sistemas agrícolas, e providenciar aos agricultores, com quem trabalha em estreita colaboração, as ferramentas necessárias para a sua integração na produção de bens e serviços em sistemas agrícolas, nomeadamente, olivais e vinhas".

A equipa de investigadores espera ainda que o projeto "permita maior resiliência e resistência face as alterações climáticas destas duas culturas chave para a economia de Portugal em geral, e do Alentejo em particular".

O projeto conta com "um orçamento de 8 milhões de euros, distribuídos pelas 22 instituições de ensino superior e organizações agrícolas parceiras de 12 países europeus", refere o comunicado da Universidade.