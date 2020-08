Urgência de Pediatria de Évora pode fechar, alerta Sindicato dos Médicos da Zona Sul

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:57 Facebook

O Serviço de Urgência de Pediatria (SUP) do Hospital Espírito Santo de Évora (HESE) corre o risco de fechar, a partir de terça-feira, devido à carência de médicos. O alerta é do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS).

"O SUP do HESE conta atualmente com 6 médicos pediatras, dos quais apenas 3 realizam trabalho noturno, por questões de limites de idade legalmente previstos, o que faz com que nem o recurso a trabalho extraordinário é suficiente para assegurar a escala de urgência", refere o SMZS em comunicado.

A mesma estrutura sindical afirma que "a situação se arrasta há vários anos, e os médicos têm vindo a sinalizar, por várias vezes, a sua preocupação ao Conselho de Administração (CA) do HESE e também à Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo. Apesar disso, estas estruturas gestoras deixaram deteriorar a situação, sem nunca terem encontrado uma solução. Nos últimos anos, 5 pediatras abandonaram o Serviço".

"Em vez de procurar soluções, o CA do HESE pressiona os médicos para que preencham as escalas de urgência, mesmo não cumprindo as recomendações mínimas de segurança preconizadas pelo Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, que exigem 2 médicos especialistas em presença física", sublinha.

"Desde o início da pandemia por SARS-CoV-2, o CA determinou que o horário semanal destes 6 médicos fosse maioritariamente ou integralmente cumprido em urgência, com prejuízo da restante atividade assistencial em consulta e internamento, o que tem comprometido o acesso das crianças aos cuidados necessários nestes últimos 6 meses", refere o Sindicato.

"A situação torna-se particularmente insustentável, tendo em conta o acréscimo de afluência expectável no inverno e a necessidade imperiosa de retomar a «normal» atividade assistencial. Com o adiamento e suspensão de consultas e exames, tem-se assistido a um preocupante aumento de patologias graves", defende.

O JN sabe que o CA do HESE vai reunir esta segunda-feira à tarde, estando previsto um comunicado por parte da Administração do Hospital.