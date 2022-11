Urgências do Hospital de Évora com grande afluência e elevado tempo de espera

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) está a pedir à população que recorra à linha de apoio SNS 24 antes de se dirigir ao Hospital, para que cada utente seja orientado de acordo com o grau de gravidade da sua situação. Em causa está o elevado número de doentes nas urgências, que se reflete "nos tempos de espera", explica fonte hospitalar.

De acordo com a mesma fonte, o HESE regista, neste momento, "uma afluência elevada ao Serviço de Urgência Geral e Serviço de Urgência Pediátrica".

Em comunicado, o Gabinete de Comunicação do HESE explica que "o Serviço tem as escalas preenchidas com as especialidades habituais, no entanto, verifica-se uma procura significativa de utentes com situações clínicas mais graves, que exigem mais cuidados, complexos e demorados".

Desde a saída de Maria Filomena Mendes para a presidência da Administração Regional de Saúde do Alentejo, há cerca de um ano, que o HESE está a funcionar sem presidente do Conselho de Administração.