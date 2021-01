Vacinação dos lares de Évora começa terça-feira

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:15, atualizado às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

As vacinas contra a covid-19, destinadas aos utentes e funcionários dos lares de idosos do distrito de Évora, estão previstas chegar à região esta terça-feira, sendo que os primeiros a serem vacinados pertencem a lares da cidade, bem como ao concelho de Mora e Mourão.

"Ainda não sabemos a que horas as vacinas vão chegar, nem como e onde serão armazenadas", disse fonte da Autoridade Regional de Saúde. As primeiras vacinas a ser administradas a utentes e a trabalhadores dos lares e residências de idosos, serão administradas amanhã, segundo apuramos.

Contactado pelo JN, o presidente da Câmara Municipal de Mora, Luís Simão, disse desconhecer até ao momento, quais as instituições onde a mesma ocorrerá. "Neste momento apenas foi-nos solicitado o transporte da autarquia". Questionado sobre o número de pessoas infetadas no concelho, Luís Simão referiu que atualmente são 130 distribuídas pela sede do Concelho, Cabeção e Pavia.

No caso do lar Associação de Solidariedade aos Trabalhadores Idosos de Cabeção, apenas 7 utentes e 8 funcionários não estão infetados. "Neste momento, temos cá três pessoas da Segurança Social para ajudarem os funcionários no tratamento dos doentes. Até ao momento morreram 16 utentes", disse.

Relativamente aos utentes que não estão infetados, o autarca explicou que os mesmos estão instalados numa estrutura de apoio à comunidade existente em Mora.

"Quanto a Pavia estamos a aguardar que a Unidade de Saúde Pública do Alentejo proceda à testagem. Foram feitos testes rápidos. Se a testagem confirmar o resultado dos testes rápidos, mais de 60% da comunidade estará infetada".

No dia 2 o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) deixou de receber doentes infetados com covid-19, que foram encaminhados para os hospitais de Beja e Portalegre.

PUB

Domingo, o HESE tinha um total de 69 doentes com COVID-19 internados, estando 8 em UCI.