Condutor de 29 anos morre em colisão com camião em Montemor-o-Novo

Um morto e um ferido grave foi o resultado de uma colisão entre um automóvel e um camião, esta sexta-feira, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 11.10 horas, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4, junto à povoação de Silveiras, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A vítima mortal é um homem de 29 anos, o condutor e único ocupante do automóvel envolvido na colisão com o camião. O corpo foi encaminhado para os serviços de Medicina Legal de Évora.

Já o ferido grave é o homem de 51 anos que conduzia o veículo pesado de mercadorias e foi transportado pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora.

As operações de socorro mobilizaram meios dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 33 operacionais, apoiados por 13 veículos e um helicóptero.