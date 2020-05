Vítima mortal de acidente em Montemor-o-Novo era militar da GNR

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:05, atualizado às 19:26 Facebook

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Posto Territorial de Montemor-o-Novo que seguia de mota morreu esta quinta-feira, após colidir com um ligeiro de passageiros, junto a Silveiras, na Estrada Nacional (EN) 4, no concelho de Montemor-o-Novo.

No motociclo conduzido pelo GNR seguia um vizinho, de 21 anos, que ficou gravemente ferido. O segundo ferido grave é uma mulher de 23 anos que conduzia o ligeiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o aleta foi dado às 17.22 horas, estando no local 12 viaturas e 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, INEM e Guarda Nacional Republicana.