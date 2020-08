Concelho de Montemor-o-Novo atinge total de 30 casos ativos

JN/Agências Hoje às 12:52 Facebook

O concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, atingiu na quinta-feira um total de 30 casos ativos de ​​​​​​​covid-19, mais um do que no dia anterior, informou esta sexta-feira o município.

Os dados dizem respeito aos resultados dos testes conhecidos até às 23 horas de quinta-feira, dia em que subiu de um para dois o número de pessoas internadas em hospital e uma delas deu entrada na unidade de cuidados intensivos.

A freguesia do Ciborro, com 12 testes positivos, continua a concentrar a maior parte dos casos ativos no concelho.

De acordo com um comunicado da Câmara de Montemor-o-Novo, "vão continuar a ser feitos testes na comunidade e aos grupos profissionais que lidam com pessoas mais vulneráveis".

A autarquia alentejana ativou, na segunda-feira, o Plano Municipal de Emergência (PME) de Proteção Civil, que se encontra em vigor até ao dia 31 deste mês.

"A ativação do PME é uma resposta imediata à necessidade de direção e coordenação no âmbito da Proteção Civil em apoio às Autoridades de Saúde Pública, assegurando a articulação das várias entidades envolvidas na prevenção e resposta ao surto, bem como a garantia de mobilização atempada de meios e recursos", explicou a presidente da câmara, Hortênsia Menino, em comunicado.

O surto de covid-19 em Montemor-o-Novo foi divulgado na segunda-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, referindo que "ainda está em investigação" a ligação deste foco da doença ao surto do concelho vizinho de Mora, onde existem atualmente 50 infetados.

Portugal contabiliza pelo menos 1788 mortos associados à covid-19 em 54992 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).