Fundação norte-americana financia projeto de investigador português na Gruta do Escoural

Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

João Cascalheira, investigador do Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve (UAlg), vai receber financiamento da fundação norte-americana Wenner-Gren Foundation (EUA) para realizar novos trabalhos arqueológicos na Gruta do Escoural, Monumento Nacional localizado em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

O projeto "O Paleolítico Médio da Gruta do Escoural" tem como principal objetivo "recolher novos dados que permitam caracterizar com mais detalhe as ocupações neandertais na gruta e aprofundar o conhecimento sobre um espaço milenar, até há cerca de 40 mil anos, quando estas comunidades foram substituídas pelos Humanos Anatomicamente Modernos", segundo a UAlg.

Leia mais em Sul Informação