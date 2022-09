Homem morre em viagem para ir à caça com os amigos

Um homem morreu esta madrugada, pelas 5.21, horas, quando o ligeiro em que seguia se despistou, na Estrada Nacional (EN) 2, junto à localidade de Santiago do Escoural, no concelho de Montemor-o-Novo.

Ao que o JN conseguiu apurar, a vítima mortal era natural de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, e deslocava-se de Montemor-o-Novo para Santiago do Escoural para ir à caça com uns amigos. O óbito foi declarado no local, e o corpo transportado para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital do Espírito Santo.

Na viatura seguiam ainda dois homens, de 67 e 59 anos, tendo o primeiro ficado gravemente ferido, sendo que ambos foram transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

A estrada esteve cortada ao trânsito, numa das vias, durante cerca de uma hora, para que se procedesse à limpeza da mesma.

No local estiveram seis veículos e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, INEM e Guarda Nacional Republicana.