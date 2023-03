Incêndio em armazém de centro de reciclagem em Montemor-o-Novo

JN/Agências Hoje às 15:51 Facebook

Um incêndio deflagrou, este sábado, num armazém de um centro de reciclagem em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, causando apenas danos materiais, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 12.47 horas, encontrando-se em fase de rescaldo desde as 13.59 horas.

"Ardeu apenas um aglomerado de limalhas de titânio", num armazém de uma empresa de gestão de resíduos, segundo o comandante dos bombeiros de Montemor-o-Novo, Hugo Ventura.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais, apoiados por oito veículos, dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo e da GNR.