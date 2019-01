Acidente em Montemor-o-Novo faz um ferido grave

L.A. Hoje às 23:19 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, esta sexta-feira à noite, na estrada nacional nº4, junto a Montemor-o-Novo, provocou um ferido grave que teve de ser transportado de helicóptero para Lisboa.

A vítima, assistida no local, foi posteriormente transportada no helicóptero do INEM para uma das unidades hospitalares de Lisboa.

O alerta foi dado cerca das 20.50 horas e o acidente provocou o condicionamento daquela via.

No local estiveram sete veículos e 18 operacionais dos Bombeiros, GNR e INEM.