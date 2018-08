Mulher de 66 anos ferida com gravidade na EN114

Hoje às 22:17 Facebook

Twitter

Uma mulher de 66 anos ficou ferida com gravidade, na sequência do despiste do automóvel em que seguia na Estrada Nacional 114 entre Évora e Montemor-o-Novo.

O acidente ocorreu pelas 18.20 horas e provocou ainda outros quatro feridos sem gravidade, adiantou ao JN o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

A ferida grave e três dos ligeiros foram transportados para o Hospital do Espírito Santo, em Évora. O outro ferido recebeu assistência no local porque se recusou a ser transportado para aquela unidade hospitalar

Os Bombeiros Voluntários de Évora e a GNR foram as entidades que estiveram envolvidas no socorro, com um total de 13 operacionais auxiliados por cinco viaturas.