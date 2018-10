Ruiu parte do telhado do Convento da Saudação

Ana Luísa Delgado Hoje às 21:58 Facebook

Parte do telhado de uma das salas do Convento de Nossa Senhora da Saudação em Montemor-o-Novo ruiu, na madrugada de sábado, devido ao mau tempo provocado pela passagem do Furacão Leslie.

Em comunicado, a Câmara Municipal da cidade afirmou a intenção de, em articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e O Espaço do Tempo, "promover uma intervenção de emergência para contenção da estrutura".

O Convento da Saudação está situado dentro do Castelo de Montemor-o-Novo e serve de sede para a Associação O Espaço no Tempo.