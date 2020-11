Acidente de trabalho mata jovem de 18 anos em Montemor-o-Novo

JN/Agências Hoje às 14:04 Facebook

Um jovem de 18 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho quando estava a descarregar um veículo de cima de um reboque na zona industrial da Adua, em Montemor-o-Novo.

O alerta para o acidente foi dado às 8.24 horas. O jovem "ficou debaixo do veículo que estava a ser retirado do reboque", disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o óbito foi declarado no local, tendo o corpo do jovem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, de acordo com a fonte do CDOS.

Foram mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Montemor-o-Novo, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, num total de 16 elementos, apoiados por sete viaturas.