Número de infetados com covid-19 em Montemor-o-Novo sobe para 29

O número de pessoas infetadas com covid-19 em Montemor-o-Novo subiu para 29. Mantém-se uma pessoa internada no Hospital do Espírito de Santo de Évora. Os números referem-se às 9.30 horas de quarta-feira. A informação foi divulgada pelo Município.

De acordo com informações a que o JN teve acesso, devido ao surto existente, a Câmara Municipal ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC).

Segundo a Autarquia, este Plano "é uma resposta imediata à necessidade de direção e coordenação no âmbito da proteção civil em apoio às Autoridades de Saúde Pública, assegurando a articulação das várias entidades da nossa comunidade, envolvidas na prevenção e resposta ao surto".

Ao que o JN conseguiu apurar, o PMEPC irá ficar em vigor até 31 de agosto.

Na segunda-feira, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, disse estar em investigação, no concelho de Montemor-o-Novo, um segundo foco do surto de covid-19 iniciado em Mora.