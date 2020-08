Câmara de Mora encerra serviços de atendimento ao público devido a casos de covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:00 Facebook

A Câmara Municipal de Mora, no distrito de Évora, fechou temporariamente os serviços de atendimento ao público, a Oficina da Criança e a Casa da Cultura por precaução, após a confirmação de três casos positivos de covid-19 na comunidade.

"São pessoas da comunidade e já reformadas. Até agora não há qualquer relacionamento com instituições particulares de solidariedade social ou empresas", referiu o presidente da Autarquia de Mora, Luís Simão.

A Autoridade de Saúde Pública está a sinalizar contactos dos casos positivos e várias pessoas fizeram o teste à covid-19 no domingo e segunda-feira de manhã. Até ao momento temos um total de 11 casos positivos. Não queremos que o vírus se alastre na comunidade", explicou o Autarca.

De acordo com Luís Simão "não conhecendo o foco e vindo aos serviços da câmara municipal algumas dezenas de pessoas todos os dias, a autarquia decidiu fechar temporariamente o atendimento para tentar conter ao máximo a propagação do novo coronavírus".

O município encerrou os serviços de atendimento ao público e que as portas vão manter-se fechadas, com os trabalhadores em funções e os serviços essenciais assegurados.

O JN tentou falar com Augusto Santana de Brito, Coordenador da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, mas até ao momento ainda não foi possível.