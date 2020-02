Dois feridos graves em colisão entre camião e quadriciclo em Mora

Inês Banha Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, esta segunda-feira à noite, numa colisão entre um camião de transporte de vidro e um quadriciclo na Estrada Nacional 251, perto da localidade de Pavia, no concelho de Mora.

O acidente ocorreu pelas 22.10 horas.

As duas vítimas viajavam no quadriciclo e tiveram de ser desencarceradas, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

No local estiveram 19 elementos, apoiados por oito viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Mora, da GNR e do INEM, acrescentou a mesma fonte.