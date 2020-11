Lar de Mora com 24 casos de covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:24 Facebook

O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, na freguesia de Cabeção, no ​​​​​​​concelho de Mora, tem 21 utentes, dois funcionários e o diretor da instituição com covid-19.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Mora, Luís Simão, "os infetados são 21 utentes, dois funcionários e um elemento da direção, que se encontra internado na Unidade de Cuidado Intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora".

"Os 21 utentes infetados foram transferidos para a residência Universitária Manuel Álvares em Évora, enquanto os não infetados continuam no Centro", refere.

Atualmente, nas freguesias de Pavia e Cabeção, no concelho de Mora, existem 16 casos positivos de covid-19.