Morreu mais um utente do Lar de Mora em Évora

Morreu, na terça-feira, um quinto utente do lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, no concelho de Mora.

A vítima, infetada com covid-19, morreu na residência Universitária Manuel Álvares, em Évora, para onde foram levados os doentes com o novo coronavírus, disse ao JN o presidente da Câmara Municipal, Luís Simão.

De acordo com o Autarca, "as cinco vítimas mortais eram pessoas com idades entre os 70 e os 80 anos, sendo que, atualmente, na residência da Universidade de Évora continuam 18 utentes do lar com o novo coronavírus". Quanto às duas funcionárias que se encontravam infetadas, umas delas já recuperou. O elemento da direção do lar também infetado que esteve internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) encontra-se ainda internado, mas na enfermaria.

De acordo com a Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Alentejo neste momento existem 36 casos ativos no concelho.